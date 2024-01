Via Satta, marciapiedi troppo stretti «È un grave errore, ora rimediate» 

Non si placano le proteste di residenti e commercianti di via Satta, mentre proseguono i lavori (iniziati dieci giorni fa) per rifare il marciapiede e i parcheggi, che sul lato destro nel tratto fra via Tola e via Alghero diventeranno a spina di pesce. La restrizione del tratto per i pedoni, da una larghezza di circa due metri e mezzo a un metro e mezzo, non convince e c’è l’intenzione di manifestare pubblicamente il proprio dissenso: «Vorremmo un incontro con l’assessore Mereu, sul posto, per segnalare i disagi e far vedere le conseguenze dell’intervento che stanno realizzando», la richiesta di Giuseppe Marras. «Stiamo anche pensando a delle iniziative, per mostrare il disastro e lo scempio che si sta portando avanti». Dello stesso avviso un altro residente, Enrico Granata: «Non ha senso: la cosa migliore sarebbe che si capisca l’errore e si ponga rimedio. Siamo sconcertati da questa scelta inopportuna, che peraltro abbiamo saputo all’improvviso dai cartelli stradali».

Il ristoratore

La novità, segnala chi vive in via Satta, rischia di creare problemi anche alle attività del posto. «L’esposizione dei mastelli di noi ristoratori, che sono ancora più grandi di quelli dei residenti, fa sì che quasi non ci sia più spazio per passare», avverte Gianfranco Deidda, socio del ristorante “Basilio”. «Ben vengano i parcheggi in più, però non a discapito delle persone: si ritroverebbero senza passaggio pedonale. Coi parcheggi a spina di pesce e un marciapiede così stretto, basta che passi una persona con una carrozzina o che una macchina parcheggiata sporga e non ci sarebbe più spazio. Sono nato in via Satta e i marciapiedi sono rimasti 70 anni così senza problemi: siamo molto delusi».

