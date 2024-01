Via Satta, i lavori hanno ristretto il marciapiede Protestano gli abitanti: «Non si può camminare» 

Protesta pubblica di una decina di residenti di via Satta ieri mattina, davanti al cantiere dove si sta procedendo col rifacimento del marciapiede su un lato della strada. Gli abitanti chiedono lo stop dei lavori e non sono d'accordo con la nuova larghezza di circa un metro e mezzo, che però si riduce ulteriormente in caso di esposizione dei mastelli o di altri ostacoli fissi già presenti. Passare dunque diventa molto difficoltoso, ancor di più per passeggini e persone con disabilità.

L’attacco

«Continuiamo a dire che al nostro marciapiede è stato fatto uno scempio: è assurdo, chiediamo che venga ripristinato così com'era altrimenti non sarà quasi più possibile camminare», ribadisce Giuseppe Marras, residente in via Satta e fra i principali promotori della protesta. «Vogliamo un incontro con l'assessore Alessio Mereu, per fargli vedere tutti i disagi del nuovo marciapiede e i tanti pericolosi dislivelli inseriti», la richiesta dei manifestanti.

In Consiglio

Alla protesta ha partecipato anche la consigliera comunale Rita Polo, pronta a portare l’argomento in Consiglio comunale: «L'amministrazione deve tener conto degli “utenti deboli” della strada, dell'accessibilità, di residenti e commercianti, degli spazi adeguati dei servizi per tutti. E deve controllare che i lavori siano fatti per migliorare, non peggiorare le nostre strade».

