Via Satta: dove sono finite le strisce blu? Via Pitzolo tagliata fuori dalle migliorie 

Speravano che entro la fine dell’anno la segnaletica stradale venisse ripristinata nel doppio tratto di via Satta che va da via Alghero a via Farina e da qui in via Tola. Invece i residenti della zona hanno atteso inutilmente vedendosi così negare due ampi tratti di parcheggi blu o loro riservati. Peggio ancora è andata agli abitanti di via Pitzolo, strada che inspiegabilmente è stata tagliata fuori dai lavori di rifacimento del manto stradale che invece è spettato alle vie circostanti.

«Riguardo ai parcheggi blu», fa notare a nome di tanti Renzo Boi, 59 anni, «ricordo che paghiamo un abbonamento annuale».

