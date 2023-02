Via Sassari, transenne dimenticate da mesi nel percorso obbligatorio per piazza Matteotti 

Da mesi le transenne ostruiscono marciapiede e carreggiata nel primo tratto di via Sassari. Le barriere sono state sistemate a protezione di un tombino malandato, ma nessuno si è mai preoccupato di ripararlo e, quindi, di eliminare il pericoloso ostacolo. «Una situazione vergognosa», lamentano in tanti. Tanto più da quando, a fine dicembre, la strada è diventata obbligatoria per raggiungere piazza Matteotti da via Roma e da viale La Plaia. Ci si chiede come sia possibile che nessuno, forze dell'ordine comprese, continuino a far finta di nulla.

