Via Sassari, petizione contro la chiusura 

Una chiusura mal digerita. Dal primo giugno, come avviene ogni anno, il Comune ha disposto la pedonalizzazione di via Sassari, nel tratto fra via Mameli e corso Vittorio Emanuele, sino al 31 ottobre per concedere a ristoranti e locali di sistemare i tavolini all’esterno e consentire a cagliaritani e turisti dio cenare all’aperto.

Il comitato dei residenti di Stampace è sul piede di guerra. Nettamente contrario a questa scelta, tanto che venerdì, dalle 18, in piazza Del Carmine, è in programma una petizione. «Raccoglieremo le firme di residenti e non che vorranno sostenerci per la riapertura parziale di via Sassari», afferma il presidente del Comitato Adolfo Costa. Ma qul è il motivo del malcontento e della protesta? «Si tratta di viabilità già troppo penalizzata da scelte di indubbia efficacia», precisa il portavoce. «Chiediamo il dietrofront di chi ha organizzato la chiusura di una strada sempre deserta sino a sera».

In via Sassari resta garantito il passaggio dei mezzi per le operazioni di carico e scarico, tutti i giorni tra le 7 e le 11 nei giorni feriali, per una durata massima della sosta di 15 minuti. Il divieto di circolazione e sosta si estende a tutti i veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi dei disabili, e mezzi di soccorso, di polizia e di emergenza.

