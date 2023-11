Via Sassari, finito il periodo di pedonalizzazione:  riapre il tratto da piazza del Carmine a via Mameli 

Scaduta a fine ottobre l’ordinanza che ne prevedeva la chiusura al traffico e, dunque, la pedonalizzazione, via Sassari è tornata percorribile a senso unico nel tratto tra piazza del Carmine e via Mameli. Resta chiuso, invece, l’ultimo tratto, quello tra via Mameli e il Corso.

La pedonalizzazione era stata avviata a giugno per consentire a ristoranti e locali di sistemare i tavolini all’esterno e soddisfare così la domanda di cagliaritani e turisti che desiderano cenare all’aperto. Quest’anno l’ordinanza era stata accompagnata da una polemica perché dopo la chiusura della strada le concessioni per sistemare i tavolini non erano arrivate a fine luglio con un grave ritardo.

È stata invece rispettata alla lettera la data di riapertura, con grande soddisfazione degli automobilisti che riconquistano circa 50 posti auto in una zona dove, soprattutto dopo la chiusura della prima parte di viale Trieste, dove sono in corso imponenti lavori, i parcheggi scarseggiano.

