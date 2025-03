Via Sarpi: l’ex sterrato  ora è un vero parcheggio «Speriamo resti gratis» 

Nessun taglio del nastro, nessuna inaugurazione ufficiale. Non appena è stata pronta, la nuova area di sosta realizzata in dieci mesi dal Comune tra le vie Machiavelli, Sarpi e Cattaneo è stata aperta. Giovedì mattina, senza preavviso, le transenne che cingevano l’area di cantiere sono state rimosse e i nuovi stalli, una cinquantina, tutti bianchi e gratuiti, sono stati presi d’assalto e in men che non si dica occupati. Una boccata d’ossigeno in una zona trafficata, a breve distanza da viale Marconi e via Castiglione.

«In realtà - ha spiegato l’assessore alla Mobilità e Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis - ci sarebbe ancora da asfaltare un pezzo di strada per agevolare l’accesso al parcheggio, costato 420mila euro». Questo comunque non ha impedito l’apertura anticipata. «Stiamo cercando di risolvere le problematiche e di chiudere tutti i cantieri - sottolinea - non sempre stiamo facendo tagli di nastro, specialmente laddove i cittadini attendono da molto tempo. Non abbiamo fatto cerimonie in questo caso, così come non ci sono state cerimonie per altri lavori conclusi, come le piazze riaperte».

«Bene, ora i dissuasori»

Quello che era uno sterrato polveroso d’estate e fangoso d’inverno è diventato un’area di sosta decorosa con asfalto, segnaletica, illuminazione, marciapiedi, staccionate, aiuole e panchine. Ci sono stalli per disabili, spazi per motocicli, rastrelliere per le bici e una colonnina per auto elettriche, seppur ancora imballata. «Siamo contenti, l’area ha cambiato aspetto», commenta Luisella Puggioni, 67 anni, residente, «ci volevano questi parcheggi, saranno utilissimi». D’accordo Leonardo Congiu, stessa età: «L’unico problema è che non è facile uscirne perché in via Sarpi si corre troppo. Anche i pedoni sono a rischio. Le strisce sono sbiadite, servirebbero dissuasori per rallentare le auto in discesa da via Castiglione a viale Marconi».

«Serve altro asfalto»

«Finalmente non si formerà più la doppia fila davanti alle scuole di via Machiavelli - sorride Lavinia Mossa, 47 anni - questi parcheggi si riveleranno comodissimi». «La nuova piazzetta? Una meraviglia - commenta soddisfatta un’anziana - è stato fatto un bel lavoro, speriamo solo che i parcheggi restino gratuiti anche in futuro». «Più servizi ci sono, meglio è - chiosa Pasquale Cossu, patron della vicina scuola calcio Sigma - ben vengano questi nuovi parcheggi ma ce ne vorrebbero molti altri. Bisognerebbe asfaltare anche lo sterrato dietro il market di via Castiglione».

RIPRODUZIONE RISERVATA