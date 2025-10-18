VaiOnline
Viabilità
19 ottobre 2025 alle 00:30

Via Sardegna, da martedì  lavori e divieti 

A partire da martedì, tornano gli operai in via Sardegna. Stavolta si tratta del cantiere per la messa in sicurezza idraulica nel tratto compreso tra le vie Carnia e La Sila: un intervento che costringerà a modifiche temporanee ma inevitabili della viabilità.

Per tutta la durata dei lavori sarà in vigore il divieto di sosta 24 ore su 24 in entrambi i lati della strada e il divieto di transito verso Foro Boario, con deviazione del traffico nelle vie adiacenti, in particolare nelle vie Domenico Cimarosa, Rossini e Carnia.

Gli automobilisti provenienti da via Brancaleone Doria dovranno invece obbligatoriamente svoltare a destra verso via Vandalino Casu. Non mancheranno disagi ma serviranno a una buona causa: potenziare la condotta pubblica e ridurre il rischio idraulico in una delle aree più fragili della città.

I cittadini oristanesi lo sanno bene: bastano poche ore di pioggia perché alcune strade finiscano sott’acqua. I lavori in questa fase consisteranno in operazioni di scavo con mezzi meccanici e mezzi di trasporto d'opera con l’obiettivo di mettere fine a uno dei problemi cronici di Oristano, quello degli allagamenti nell’ingresso Est della città. ( m. g. )

