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Quartucciu.
10 aprile 2026 alle 00:29

Via Sardara, il campo sportivo torna a vivere 

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Il campetto di via Sardara a Quartucciu si prepara a una nuova fase, o almeno è quel che si augurano tutti, a cominciare dagli sportivi.

Nei prossimi giorni verrà infatti aperta la busta con l’unico offerente interessato alla gestione della struttura, passaggio fondamentale per restituire l’impianto alla sua funzionalità originaria.
Un piccolo angolo rimasto abbandonato per diverso tempo.
La scelta dell’amministrazione comunale era stata infatti quella di affidare la gestione a un soggetto esterno tramite un bando pubblico, visti i costi e le difficoltà legati alla gestione diretta dell’impianto. Il concessionario dovrà farsi carico non solo delle attività quotidiane, ma anche della manutenzione e delle spese per le utenze, oltre agli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’impianto.
La concessione prevede precisi obblighi di servizio pubblico: almeno trenta ore settimanali di apertura distribuite su sei giorni, attività calcistica dilettantistica con istruttori federali, uno sconto del trenta per cento per i residenti e dodici ore settimanali gratuite riservate ai minorenni di Quartucciu.

Ancora qualche giorno e la commissione aprirà la busta. La speranza è che il campetto possa tornare ad essere centro di aggregazione come lo è stato anni fa e come si spera possa ridiventare appena possibile.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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