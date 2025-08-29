Via Sanzio, un “fiume” tra i palazzi  

Il “fiume” scorre in via Sanzio da oltre due mesi. C’è un guasto nella condotta idrica, ma nessuno lo ripara. Non è chiaro se la riparazione spetti ad Abbanoa o ad Area: non è chiaro di chi sia la competenza dei lavori, ma a pagarne le spese sono centinaia di residenti che ogni giorno escono di casa e trovano una pozzanghera lunga oltre 70 metri. La grande pozzanghera inizia in via Sanzio e finisce in via Manzoni.

La protesta

I residenti sono esasperati. «Abbiamo segnalato questa situazione in diverse circostanze – spiega Mauro Sais residente in uno dei palazzi Area –. Trovo assurdo che nessuno intervenga per porre fine a questo incredibile spreco di acqua». Intanto le condizioni della strada peggiorano di giorno in giorno. In alcuni tratti ha ceduto anche l’asfalto. «Sappiamo che nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo dei tecnici di Area – commenta Damiano Basciu – ma l’acqua scorre ancora». Il Municipio non può intervenire: «Non è di nostra competenza – spiega Manolo Mureddu, assessore ai Lavori pubblici –. Sono stato contattato dai residenti e, nonostante la competenza non fosse nostra, ho cercato di facilitare le interlocuzioni con Area e Abbanoa». Nei giorni scorsi Area ha manifestato l’intenzione di intervenire: «Per evitare ulteriori disagi e danni», si legge in una nota dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. Sono invece intervenuti gli operai di Abbanoa, che hanno posizionato una valvola all’ingresso della strada per consentire un eventuale intervento nella rete idrica senza interrompere il servizio in altre zone servite dalla stessa condotta.

Prove di dialogo

Mentre l’acqua continua a scorrere, Area e Abbanoa stanno provando a dialogare. «Se le aree sono di pertinenza di privati o di Area, come in questo caso, noi non possiamo intervenire – fanno sapere da Abbanoa –. Le uniche reti che i Comuni hanno potuto dare in gestione ad Abbanoa, come prevede la legge, sono quelle sulle strade pubbliche. Non c'entra dove siano i contatori. Ci sono abitazioni che hanno i contatori persino dentro casa».

L’intervento di Area

Intanto da Area confermano che nei prossimi giorni verrà riparato il guasto. «Abbiamo deciso di fare il lavoro, per senso civico – spiega il direttore regionale Matteo Sestu –, ma lo dobbiamo fare utilizzando i soldi che i cittadini versano per i canoni di locazione, risorse che verranno meno per le manutenzioni e altre tipologie di interventi. Purtroppo è un problema che abbiamo solo qui a Carbonia, dove abbiamo ereditato una proprietà storica. Ma non è chiara la competenza su chi debba realmente intervenire nelle aree pubbliche. È una questione che va chiarita una volta per tutte». Ai residenti non resta altro che aspettare. «Siamo stati anche troppo pazienti – commentano in via Sanzio –. Ogni giorno perdiamo migliaia di litri d’acqua perché non si capisce bene di chi siano le competenze per i lavori».

