Via Sanzio, crolli nelle case Area 

Non c’è pace per gli abitanti dei palazzoni Area di via Sanzio, a Carbonia. Un nuovo crollo di calcinacci ha interessato il terzo palazzo all’angolo con via Manzoni e solo per caso nessuno è rimasto ferito.

Tragedia scampata

Si tratta di un’importante porzione di cemento e intonaco delle scale esterne, circa quattro metri lineari per uno, dal peso di diversi chili. «Sono stata sfiorata da un grosso pezzo di cemento che appena ha toccato terra si è frantumato in mille pezzi – racconta ancora incredula Alessandra Cugusi – pochi centimetri e sarei stata ferita ma per fortuna sono stata colpita solo dalle schegge. Non è la prima volta che accade, un fatto analogo è successo circa 6 anni fa, quella volta i calcinacci sfiorarono mio padre che era seduto nella panchina sotto casa. Pensavamo di non rivivere scene simili». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area puntellando il soffitto, rimuovendo i pezzi pericolanti e transennando la facciata dell’edificio. «Il crollo è avvenuto a un metro dalla mia porta proprio dove la sera mi affaccio per fumare – racconta Andrea Aru, inquilino dell’ultimo piano –. Per uscire di casa devo passare sotto il soffitto pericolante, come posso sentirmi sicuro? Questo non è un posto dove far crescere mia figlia, siamo terrorizzati e arrabbiati». Gli operai mandati da Area, ente proprietario dello stabile, hanno montato un ponteggio a protezione delle scale d’ingresso. «Abbiamo comunque paura di uscire di casa perché può succedere di nuovo – dice Angela Biancu – alcuni pezzi sono caduti anche dopo l’intervento dei pompieri. Ci sentiamo abbandonati, le nostre case cadono pezzo dopo pezzo sia all’esterno che all’interno».

Il degrado

I palazzi, costruiti oltre 80 anni fa e facenti parte del centro matrice della città di fondazione, avrebbero bisogno di importanti manutenzioni che tardano ad arrivare. «Oggi più che mai emerge la necessità di provvedere urgentemente alla messa in sicurezza degli stabili – afferma Pietro Morittu, sindaco di Carbonia –. Proprio negli scorsi giorni ho chiesto ai dirigenti di Area di accelerare le procedure per i lavori, non possiamo permettere che venga messa a rischio la vita dei cittadini». Un tema, quello delle manutenzioni, che potrebbe trovare risposta dai recenti emendamenti all’allegato alla finanziaria approvati dalla Regione: «L’incolumità delle persone è una priorità, interverremo rapidamente per risolvere questo problema – spiega Cristian Filippo Riu, direttore generale di Area –. Purtroppo la maggior parte delle nostre proprietà soffre di problemi simili ma abbiamo in programma un piano specifico per la messa in sicurezza di tutti gli alloggi dell’ente».

