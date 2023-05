Via Sant’Eulalia, regna la malamovida  

Una rissa, rifiuti abbandonati da tutte le parti, soprattutto bottiglie di alcolici in vetro, e degrado. Uno scenario oramai consueto il fine settimana alla Marina, in particolare in piazza Sant’Eulalia. Gli abitanti sono esasperati. «Non sappiamo più cosa fare», sbotta Sandra Orrù, dell’associazione Apriamo le finestre alla Marina. «Le riunioni del gruppo di monitoraggio in Prefettura sembra non servano a molto, così come i controlli che vengono effettuati. Basta vedere cosa succede nel weekend».

Il tappeto di bottiglie è rimasto in bella mostra in piazza Sant’Eulalia fino a ieri mattina, attorno a mezzogiorno. Gli alcolici consumati dai minorenni hanno iniziato a comparire da sabato pomeriggio. «C’è stata anche una rissa», aggiunge la Orrù. «Abbiamo chiesto ai poliziotti della Municipale presenti di intervenire. Poi abbiamo chiamato anche Polizia e Carabinieri. Tutto avviene alla luce del sole ma nessuno fa nulla per risolvere definitivamente il problema. Siamo stanche, delusi e sfiduciati».

E nel prossimo “tavolo” in Prefettura il clima si annuncia infuocato. «Ci faremo sentire, perché così ci sentiamo presi in giro», sottolinea la rappresentante dell’associazione. (m. v.)

