Via Sant’Esu, rimossa la ruspa incendiata L’opposizione polemica: «Finalmente» 

È stata rimossa ieri la ruspa abbandonata e incendiata da via Sant’Esu, nella periferia di Sestu.

L’amministrazione si è mossa dopo diverse segnalazioni arrivate anche da cittadini: «L’intervento è stato possibile dopo le indagini, e la Polizia Locale ha svolto tutte le procedure necessarie», spiega l’assessora al Verde pubblico e Strade rurali, Roberta Argiolas.

Non è stato possibile trovare il proprietario, la rimozione è stata pagata dal Comune. «Finalmente l’amministrazione si è mossa, dopo vari solleciti», commenta Valentina Collu, di Progetto per Sestu.

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