Via Sant’Esu dimenticata: «Una strada piena di buche e che si allaga con la pioggia» 

Sono giorni con tanti cantieri a Sestu. La città si fa bella, ci sono tanti lavori per rifare asfalto e marciapiedi. Ma alcuni sestesi si sentono ancora figli di un Dio minore. Come quelli di via Sant’Esu, in periferia. «La strada è piena di buche, non viene asfaltata da troppo tempo. E quando qui passa l’ambulanza non può certo correre», racconta un residente Carlo Ibba. «Il canale di scolo ai lati non è stato realizzato bene. L’acqua vi ristagna e può essere pericoloso. Inoltre non è segnalato».

Ibba conosce bene il problema. Già nel 2018 si è fatto portavoce degli altri residenti e ha scritto una lettera dove denunciava la situazione della via. A quel tempo era sicuramente peggiore perché l’acqua nel canale tendeva a straripare. La lettera era seguita da sessanta firme. «I lavori sono stati fatti», racconta Ignazio Taccori, anche lui residente della via, «ma l’acqua non scorre e riempie alcuni punti del canale». La situazione è nota anche al consigliere di minoranza Francesco Serra, capogruppo di Sestu Domani: «regolarmente ogni paio di mesi presento interrogazioni per chiedere la risoluzione dei problemi della via Sant'Esu, ma ad oggi le risposte non sono mai arrivate».

Roberta Argiolas, assessore responsabile anche della Protezione Civile, replica: «Dopo gli eventi meteorologici dell'agosto 2022 si è deciso di stanziare con urgenza 80mila euro di fondi comunali per interventi straordinari lungo le cunette della Via Sant’Esu e della strada comunale che porta a San Gemiliano, con interventi di pulizia delle cunette e dei tombini in calcestruzzo». Argiolas fa notare i miglioramenti nei primi due chilometri del canale, ora libero e prima ostruito «da cumuli di terra, canne e rifiuti». E precisa: «Gli altri 2 chilometri di tracciato stradale erano privi di cunette e visti gli allagamenti dell’area circostante si è reputato opportuno realizzarle con identiche caratteristiche rispetto a quelle presenti nel primo tratto». Anche l’assessore Emanuele Meloni, responsabile dei Lavori Pubblici, assicura: «abbiamo previsto sopralluoghi nell’area per valutare i fondi necessari e studiare un appalto pubblico per asfaltare la strada». (g. l. p.)

