Via Sant’Elena, ecco i fondi 

Una strada importantissima che collega il paese alla circonvallazione comunale passando per il quartiere di Sant’Elena, anche attraverso aziende agricole situate in periferia. È conosciuta come “Sa strada de Sant’Aleni”, ora al limite della praticabilità. Ieri la buona notizia: il Comune ha ottenuto dalla Regione un finanziamento da mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della strada.

L’intervento interessa uno dei principali assi di collegamento tra il centro abitato e la circonvallazione, un tratto stradale strategico per la mobilità quotidiana dei residenti. Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione stradale, la ricostruzione del sottofondo e dei cordoli, la predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica, da realizzare con un altro finanziamento.

Si tratta di un intervento atteso e prioritario per migliorare la sicurezza e la fruibilità di una delle principali arterie di accesso alla viabilità esterna del territorio comunale. Tanto atteso che in passato ma anche di recente, non sono mancate le sollecitazioni dei cittadini e le interrogazioni e le comunicazioni presentate dall’intera minoranza con riferimenti anche ad altre strade sterrate dell’abitato e di campagna.

Per la sindaca Barbara Pusceddu «la messa in sicurezza della via Sant’Elena ci consente di avviare un percorso più ampio di riqualificazione dell’intero sistema viario della zona: un intervento che pone finalmente rimedio a una situazione annosa, migliorando la sicurezza e la fruibilità di un tratto fondamentale della nostra viabilità per gli spostamenti quotidiani».

L’assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas dice che «questo finanziamento ci permette di risolvere un problema che si trascinava da molti anni, restituendo sicurezza e qualità a una delle arterie più utilizzate del nostro territorio. Il Comune completerà nei prossimi giorni la convenzione di finanziamento con la Regione per consentire l’avvio delle successive fasi procedurali e l’immediata programmazione dei lavori». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA