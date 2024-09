Via Sant’Antonio, parcheggi quasi ultimati 

A breve, manca davvero poco, verranno consegnati i nuovi parcheggi, nella zona via Sant' Antonio, ad Iglesias. La ditta ha ormai ultimato i lavori, e all' appello mancano soltanto il montaggio dei lampioni al secondo piano e la sistemazione di alcune fioriere che fungono da parapetto.

I parcheggi realizzati sono circa novanta, compresi quelli dedicati alle persone con disabilità, ma potrebbero essere portati a centoventi con la realizzazione di un piano intermedio in acciaio.

«Il prossimo anno, con la costruzione del piano intermedio in acciaio - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru - il numero dei parcheggi sarà maggiore e dai novanta attuali si passerà a centoventi.

I lavori sono stati un po' rallentati perché durante le operazioni di scavo sono state rinvenute nelle terre da portare in discarica delle tracce di amianto, in quanto quella zona veniva probabilmente utilizzata come discarica. «Quindi - conclude l' assessore Cacciarru - si è dovuto procedere con la bonifica del posto».

La struttura sarà dunque completata con gli impianti di illuminazione, con la segnaletica per la regolamentazione delle zone di manovra e di quelle di parcheggio, con le barriere di sicurezza e dalla aggiunta di piccole aree destinate al verde pubblico.

L' opera è stata realizzata con un mutuo regionale di circa 1,5 milioni di euro. Un ingente investimento che ha permesso la riqualificazione di un' area cittadina, ora più accogliente e funzionale. (r. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA