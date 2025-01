Via Sant’Antonio, ecco i parcheggi 

I lavori sono stati conclusi, all’appello mancano soltanto pochi passaggi burocratici, ma l’opera dei nuovi parcheggi nella via Sant’Antonio è giunta al traguardo. I nuovi parcheggi, infatti, verranno inaugurati lunedì prossimo.

La struttura

Si tratta di un’opera molto attesa per la città, soprattutto da lavoratori e commercianti, ma anche da tutti i cittadini che devono fare i conti con la nuove regole che poco lontano dal parcheggio disciplinano la Ztl, la zona a traffico limitato.

La struttura è stata realizzata attraverso l’utilizzo di un mutuo regionale corrispondente a un milione e 575 mila euro.Nei dettagli, il nuovo parcheggio permetterà di contare su 81 parcheggi, compresi quelli dedicati alle persone con disabilità. Il parcheggio è stato realizzato su due piani e occupa una superficie di mille metri quadrati per piano.Le due aree parcheggio avranno ingressi indipendenti e consentiranno la sosta di 81 automobili, con 41 stalli nel piano terra fra i quali quelli riservati alle persone con disabilità, ed altri 40 stalli nel livello superiore, con altri due stalli di minori dimensioni, riservati ai veicoli su due ruote.La struttura è stata completata con gli impianti di illuminazione, con la segnaletica per la regolamentazione della zona di manovra e di quelle di parcheggio, dalle barriere di sicurezza e dalla aggiunta di aree dedicate al verde pubblico.

Il centro

Una struttura moderna e funzionale, per ammodernare e ottimizzare i servizi ai cittadini, come si evince dalla parole dell’assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru: «Si tratta di un ottimo traguardo appena raggiunto – spiega l’assessore ai lavori pubblici – che aiuterà a rendere la città più moderna, accogliente, e funzionale. Era un obiettivo che volevamo raggiungere e che rappresenta una boccata di ossigeno per tanti cittadini. In particolare, in questo frangente, con l’entrata in vigore delle nuove regole che disciplinano la zona a traffico limitato, la nuova regolamentazione della Ztl».È indubbiamente, di aiuto per i lavoratori e i commercianti e per tanti cittadini, che potranno usufruire della realizzazione della nuova struttura parcheggi: «Stiamo lavorando e continueremo a lavorare – conclude l’assessore Alberto Cacciarru – su un piano di lavori pubblici che cerca di abbracciare con la stessa attenzione le esigenze di tutti i nostri concittadini».

Il sindaco Mauro Usai non nasconde la soddisfazione per la realizzazione dell’opera: «Un risultato importante – ha dichiarato – un’infrastruttura a disposizione del centro storico, per soddisfare la richiesta di parcheggi per i residenti, e clienti di negozi e attività commerciali. Siamo riusciti in questi anni, ad ottenere fondi europei e regionali, portando risorse nuove alla città, senza indebitare l’ente e tutelando il bilancio comunale».

