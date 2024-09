Via Sant’Alenixedda, cambia la viabilità 

Da oggi cambia temporaneamente la circolazione stradale in via Sant'Alenixedda e zone limitrofe.

Le nuove prescrizioni sono state adottate per consentire i lavori di predisposizione delle aree di parcheggio in vista del trasferimento delle attività commerciali del Mercato di San Benedetto al mercato provvisorio di prossima conclusione.

Le modifiche

Ci sarà il senso unico di circolazione in via Sant'Alenixedda nel tratto compreso tra via Pintor e Piazza Giovanni XXIII, con senso di percorrenza da via Pintor verso Piazza Giovanni XXIII; è stato disegnato uno stop in via Salaris all'incrocio con via Sant'Alenixedda; è istituita la direzione obbligatoria a destra in via Salaris all'incrocio con via Sant'Alenixedda; si circolerà a senso unico in via Cao di San Marco-Piazza Giovanni XXIII, con senso di percorrenza da via Cao di San Marco verso via Don Macchioni; è istituita la direzione obbligatoria a destra nelle due semicarreggiate di via Dante all'incrocio con Piazza Giovanni XXIII. Infine è stato deciso di far circolare le auto a senso unico in via Don Macchioni, con senso di percorrenza da Piazza Giovanni XXIII verso via XXVIII Febbraio.

