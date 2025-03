Via Santa Maria, la segnaletica 

Procedono gli interventi per il ripristino degli asfalti e della segnaletica orizzontale nel centro abitato di Guspini. Dopo aver concluso la tracciatura della segnaletica su via Marconi, è stata recentemente completata anche quella su via Santa Maria dove, nel primo tratto, gli stalli per i parcheggi non sono più disposti a spina di pesce, ma in orizzontale, per ottimizzare gli spazi. Inoltre, sono stati tracciati nuovi attraversamenti pedonali in prossimità degli esercizi commerciali, che consentono ai pedoni, soprattutto a coloro che necessitano di un deambulatore, di attraversare la strada in sicurezza e arrivare così alle rampe dei marciapiedi.

«La segnaletica realizzata rientra nell’ambito dei lavori di bitumatura in corso. Abbiamo inoltre appaltato altri 15mila euro di nuova segnaletica, con sistemi ad alta visibilità», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru, che anticipa l’installazione di passaggi pedonali rialzati in quattro punti e aggiunge che è al vaglio lo studio di ulteriori sistemi per rallentare il traffico, come i dossi alla berlinese. «Vogliamo limitare fisicamente la velocità e migliorare la sicurezza di chi attraversa le nostre strade», conclude l’assessore. ( g. g. s. )

