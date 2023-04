Via San Sebastiano diventa a senso unico 

Via San Sebastiano è ufficialmente a senso unico. Dopo le vacanze pasquali l'amministrazione ha attivato le modifiche alla viabilità anticipate nelle scorse settimane. I cartelli erano stati sistemati quasi un mese fa e coperti con buste nere ma chi è solito percorrere la strada sapeva che sarebbe stata solo questione di tempo. Nello specifico la modifica interessa il tratto che parte dall'incrocio con via Umberto, fino a via Eleonora d'Arborea. Per chi arriva dal cimitero sarà possibile percorrere la via fino alla svolta con via Eleonora d'Arborea che, a questo punto, diventa obbligatoria per evitare di procedere in contromano. Seguendo la strada ci si ritrova (dopo diverse curve) in via Umberto dove sarà possibile procedere per via Parrocchia e spuntare di nuovo nella strada principale, via XI febbraio.

In alternativa, sempre per chi arriva dal cimitero, si potrà svoltare preventivamente in via Villa Valeria, in direzione di via Giardini, o in via Sant'Elena, verso il quartiere di Santa Lucia. Per chi invece volesse raggiungere il camposanto da via Roma cambia poco, a parte uno stop che obbliga a dare precedenza alle auto che dovranno svoltare in via D'Arborea. «Abbiamo apportato questa modifica», aveva spiegato l'assessore alla Viabilità Roberto Schirru, «su richiesta dei residenti. Il senso unico è in prova per sei mesi».

