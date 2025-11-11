Via San Salvatore, strada da allargare 

La centralissima via San Salvatore sarà allargata attraverso la riduzione dei marciapiedi per poter snellire il traffico. Una situazione legata anche ai parcheggi su entrambi i lati della carreggiata e al doppio senso di marcia col flusso continuo di mezzi a tutte le ore del giorno e della notte. Compresi i mezzi di linea dell’Arst con relative fermate.

Ora si cerca di mediare a questa situazione con i nuovi lavori avviati ieri col posizionamento del cantiere. Restringendo i marciapiedi si allargerà la carreggiata destinata al traffico delle auto su una strada che ospita anche diversi negozi.

Si parla di un ampliamento di oltre un metro, a beneficio della regolarità e maggiore sicurezza del traffico. Una situazione che si trascina da sempre nonostante la realizzazione della Circonvallazione sulla quale si riversa ugualmente una parte importante del traffico urbano. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA