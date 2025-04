Via San Rocco, perdita idrica da cinque giorni: dopo le denunce Abbanoa annuncia l’intervento 

Da cinque giorni l'acqua invade la discesa di via San Rocco. La perdita idrica ha origine da una fessura sull'asfalto. Si può notare l'uscita dell'acqua proprio da lì. «Abbiamo segnalato la perdita ma non sono ancora intervenuti», dice Fabiana Melis, una studentessa che vive proprio in via San Rocco. «Speriamo che non ci voglia una vita prima che venga riparata», interviene Michele Oggianu, un abitante della parallela via San Giovanni. «Abbiamo già dato incarico all'impresa delle manutenzioni, previo nostro sopralluogo per verificare e programmare il tipo di intervento necessario», dice Abbanoa.

