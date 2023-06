Via San Paolo, strada e marciapiedi liberati dai rifiuti 

Sono iniziate ieri le operazioni di pulizia di via San Paolo. Un intervento del Comune per liberare la strada e i marciapiedi dai rifiuti abbandonati in questi ultimi mesi – forse anni – in una zona utilizzata da tanti come discarica. L’amministrazione comunale con una determina a firma della dirigente del servizio Igiene del Suolo aveva chiesto alla Regione, proprietaria della strada, di liberare via San Paolo dalla spazzatura. Non era arrivata alcuna risposta e dal Comune sono passati ai fatti: gli operatori ecologici, con i loro mezzi, hanno iniziato la rimozione delle discariche. Un intervento che dovrebbe concludersi oggi.

La spesa

«Non avendo ricevuto comunicazioni dalla Regione e trovandoci davanti a un problema igienico, siamo intervenuti. Una volta completato l’intervento di pulizia addebiteremo i costi all’amministrazione regionale, proprietaria della strada», evidenzia l’assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino. «La situazione costituisce un potenziale pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente». La comunicazione alla Regione è stata inviata pochi giorni fa: «Abbiamo scritto che avremmo provveduto con una ditta specializzata a ripulire l’area». Ieri l’avvio dell’intervento.

Le bonifiche

L’area è al centro di un progetto da 18 milioni di euro per la realizzazione del parco urbano. Le operazioni di bonifica erano iniziate, poi c’è stato uno stop. Dopo i primi ritardi legati ai risultati dell’appalto (per un ricorso al Tar), erano iniziate le bonifiche con la rimozione di rifiuti e macerie dai terreni. Poi ci si è scontrati con la burocrazia legata a un diritto di usucapione. «Siamo in attesa che le persone che vantavano quel diritto liberino gli stabili occupati», aveva detto Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici, «subito dopo riprenderemo con le attività di bonifica».

Indagini e denunce

Venti giorni fa c’è stato il blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale e degli agenti della Municipale. Sono stati sequestrati due terreni di privati e denunciate sei persone (quattro cagliaritane e due cittadini stranieri di nazionalità senegalese): devono rispondere di gestione illecita di veicoli fuori uso e di rifiuti pericolosi, attività edilizia abusiva in area vincolata paesaggistica, combustione illecita e miscelazione di rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. (m. v.)

