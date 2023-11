Via San Paolo, si accendono le ruspe 

A settembre l’annuncio che il polmone verde in via San Paolo sarebbe stato più grande, grazie all’acquisizione di nuove aree. Ma a distanza di due mesi nello spazio a ridosso dello stagno di Santa Gilla – che dovrebbe diventare un grande parco polifunzionale educativo e sportivo - non si vedono ancora né mezzi né operai.

I lavori, fermi per una disputa legale relativa all'appalto, secondo le previsioni dei tecnici e le rassicurazioni del Comune dovrebbero riprendere entro la fine di novembre. Difficile però poter anche solo immaginare una rapida conclusione di un intervento così importante per il quartiere. I tempi, sempre che i cantieri partano davvero, restano dunque ancora indefiniti.

La schiarita

Dal Comune però sono ottimisti. «Novembre non è ancora terminato e posso dire che la situazione si è finalmente sbloccata», assicura l’assessora comunale ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda. «Ora c’è il passaggio di consegna tra le imprese, tra le quali c’è stato un contenzioso legale. Adesso sta subentrando la seconda che ha bisogno di un po’ di tempo per verificare lo stato delle cose e iniziare i lavori». A rallentare i cantieri però c’è l’occupazione abusiva di alcuni edifici che dovranno essere demoliti. «C’è stato un processo abbastanza lungo. Gli immobili sono stati liberati la settimana scorsa e ora il settore dei lavori pubblici può finalmente procedere con la demolizione. Successivamente si procederà con le indagini ambientali, richieste dalla Città Metropolitana. Una volta ultimati questi passi si può procedere con tutto il resto», fanno sapere dagli uffici comunali. E, infatti, in uno dei grandi cancelli che chiudono l’accesso all’area, i nastri bianco- rossi accompagnano un cartello, datato il 4 novembre 2023, che recita: “Area sottoposta a sequestro giudiziario”. «Ormai ci siamo, mancano giusto gli ultimi aspetti burocratici per la nuova impresa, ma è questione di pochissimo tempo», ribadisce l’assessora Deidda.

Iter complicato

Sembra dunque solo questione di tempo per vedere finalmente rinascere quest’area alle porte della città simbolo per anni di totale degrado. Eppure l’iter non è stato così semplice. Gli sgomberi nella maxi discarica risalgo a due anni fa, era l’ottobre del 2021. Da quell’intervento sarebbe dovuto partire il percorso di bonifica che doveva terminare lo scorso gennaio, dopodiché sarebbero finalmente dovuti partire i lavori per dare vita al parco urbano per i quali sono stati già stanziati 18 milioni di euro. La bonifica, che dopo i primi ritardi legati ai risultati dell’appalto (per il ricorso al Tar), era poi partita dando una grande accelerata alla rimozione di rifiuti e macerie dai terreni, scontrandosi però con una burocrazia legata a una causa di usucapione.

Il mega risanamento

Il progetto, infatti, prevede il risanamento di un’area marginale e la riconfigurazione dell’accessibilità motorizzata, ciclo-pedonale e della sosta, rafforzando l’intermodalità della stazione ferroviaria Santa Gilla. Il parco urbano attrezzato sportivo ed educativo, metterà in relazione la laguna con Sant’Avendrace. L’intervento, infatti, fa parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana del quartiere. Ma la rinascita dell’area passa anche per un un progetto di forestazione urbana voluto dalla Città Metropolitana e realizzato con un contributo di 500 mila euro del ministero della Transizione ecologica. Un paradiso verde fatto di un bosco fitto di olivastri, ginepri, lentischi, ginestre, mirto, rosmarino, tamerici e pini d’Aleppo. Un sogno per gli abitanti della zona, che forse ora sta per diventare realtà.

