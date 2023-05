Via San Paolo, sequestri e denunce 

Carabinieri del Nucleo investigativo forestale e agenti della Polizia Locale entrano in azione presto. Gli accessi a via San Paolo, arrivando da via Roma e da Santa Gilla, diventano off-limits: ci sono da mettere sotto sequestro i due terreni privati usati da alcune aziende come deposito di mezzi, officina non autorizzata e produzione dei bidoni della spazzatura. Un blitz in grande stile in una zona che dovrà diventare parco urbano – i fondi a disposizione ammontano a 18 milioni di euro – e che ancora oggi è una discarica a cielo aperto, con rifiuti abbandonati a bordo strada, carcasse d’auto e camion, deposito di amianto. «Si parla di reati ambientali», evidenzia il comandante della Municipale, Guido Calzia, presente sul posto. Viene contestato lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi ma anche di veicoli fuori uso. E poi ci sono abusi edilizi in un area sotto il vincolo paesaggistico. Non solo. Per gli investigatori veniva gestita un’autofficina non autorizzata, dunque completamente abusiva. L’intervento inizia le prime ore della mattina e va avanti tutto il giorno, a stretto contatto con la Procura. A tarda sera il sequestro preventivo delle due aree viene completato. Gli agenti della Municipale controllano che nessuno entri o peggio che possano essere appiccati incendi, come avvenuto nell’ottobre 2021 dopo lo sgombero del campo nomadi abusivo sorto a pochi metri.

Identificati

Un intervento atteso da molto tempo, viste le condizioni del tratto di strada, e che – è la speranza di molti – possa essere l’anticamera dell’avvio dei lavori per il recupero e per la trasformazione di tutta l’area che si affaccia sullo stagno di Santa Gilla. Chi passa in via San Paolo durante le operazioni plaude al lavoro dei carabinieri del Nipaaf di Cagliari e di Sassari (Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale), coordinati dal comandante Michele Ravaglioli, e degli agenti della Municipale. Ci sono i proprietari delle due aree e gli affittuari. «Il terreno è nostro. Acquistato decenni fa. Abbiamo tutte le carte in regola, comprese quelli degli affitti a chi ha lavorato fino a questo momento», evidenziano i fratelli Marroccu mentre carabinieri e agenti svolgono tutte le verifiche nelle aree dove si trovano decine e decine di auto, furgoni e camion in stato di abbandono. Sotto la lente degli investigatori finisce soprattutto quello che veniva svolto dagli affittuari.

Irregolari

Durante i controlli vengono identificati anche tre cittadini stranieri. Vivono in una baracca, ma non hanno alcun documento né permesso di soggiorno. Accompagnati in caserma, sono identificati. Ora riceveranno il foglio di via e dovranno lasciare il territorio italiano. Difficile stabilire se pagassero qualcosa o se avessero occupato lo stabile abusivamente.