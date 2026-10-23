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24 ottobre 2026 alle 00:46

Via San Paolo, modifiche alla viabilità 

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Si annunciano rivoluzioni al traffico in via San Paolo per consentire i lavori di posa e riassetto delle nuove linee di media tensione di E-distribuzione nel tratto della corsia in uscita da Cagliari. Modifiche temporanee alla viabilità quindi a partire dal 26 ottobre fino al 6 novembre, nella fascia oraria 8-17.

Nello specifico, così come da planimetria allegata all’ordinanza, durante gli interventi saranno istituiti il restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori, il limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori. Previsto inoltre per tutta la durata del cantiere il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

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