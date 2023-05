Via San Paolo, le denunce salgono a sei 

Le indagini e gli accertamenti sui terreni sequestrati lunedì mattina in via San Paolo vanno avanti e il numero dei denunciati, per una serie di reati ambientali, è salito a sei. Ai tre segnalati subito alla Procura dai carabinieri del Nucleo investigativo forestale del centro anticrimine natura di Cagliari, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, se ne sono aggiunti altri tre: un altro sardo e due cittadini stranieri, senegalesi. Si tratta di titolari delle aziende che avevano in affitto le aree e dei loro più stretti collaboratori. Nel blitz erano poi stati identificati altri tre giovani extracomunitari senza permesso di soggiorno: hanno ricevuto il foglio di via e dovranno lasciare l’Italia. Intanto dal Comune fanno sapere: «I lavori nell’area per la realizzazione del parco urbano vanno avanti».

Le accuse

Dunque aumentano le persone sotto accusa per quanto accaduto in questi anni in via San Paolo, trasformata in una discarica abusiva e utilizzata per abbandonare vecchi veicoli. I reati contestati agli indagati, nella ricostruzione degli investigatori, sono diversi: gestione illecita di veicoli fuori uso e di rifiuti pericolosi, attività edilizia abusiva in area vincolata paesaggistica, combustione illecita e miscelazione di rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Sui ruoli e sulle responsabilità precise delle persone finite sotto accusa sono ancora in corso tutti gli accertamenti. Così come sui contratti d’affitto stipulati dai proprietari dei terreni con i locatari.

La vigilanza

E nella notte tra lunedì e ieri, gli agenti della Polizia Locale hanno svolto dei servizi di controllo per evitare che qualcuno potesse entrare nei terreni sotto sequestro o, peggio ancora, cercare di appiccare un incendio come avvenuto nell’ottobre del 2021 dopo lo sgombero del campo nomadi abusivo sorto proprio accanto alle aree finite al centro dell’operazione dei carabinieri del nucleo forestale. Intanto stanno procedendo le sanzioni amministrative a carico dei proprietari delle auto-carcasse lasciate in via San Paolo e rimosse dalla Municipale.