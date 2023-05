Via San Paolo, la discarica cresce e il rilancio è sempre fermo al palo 

Gli sgomberi nella maxi discarica, a ottobre 2021, avrebbero dovuto aprire la strada alla bonifica e poi alla realizzazione del parco urbano da 18 milioni. Invece in via San Paolo, una delle porte della città, crescono nuove discariche: ogni giorno nuovi rifiuti, nuove carcasse d’auto, degrado, sporcizia.

Non c’è pace per questo pezzo di periferia vasto 18 ettari. Spazzatura richiama spazzatura, anarchia richiama anarchia. A gennaio 2023 si sarebbero dovuti concludere i lavori di pulizia e sarebbero dovuti iniziare gli interventi di riqualificazione. Ma di ruspe e operai non c’è traccia. La bonifica, che dopo i primi ritardi legati ai risultati dell’appalto (vedi alla voce ricorsi al Tar della società arrivata seconda alla gara), era poi partita imprimendo un’accelerazione alla rimozione di rifiuti e macerie dai terreni, scontrandosi però, e ben presto, con una burocrazia incapace di risolvere i casi di occupazione abusiva che ancora persistono. Sono le “sacche di resistenza”, le isole davanti alle quali le ruspe si sono fermate.

Ci sono ancora alcune officine abusive, che continuano ad operare dentro vecchie baracche, e una palazzina di due piani rimasta intatta dietro i capannoni dell’ex Euromoquette, abbattuti l’anno scorso dopo il sequestro firmato dal Comune, proprietario dell’area. Chi resiste rivendica un diritto di usucapione, il Comune prova ad attivare gli espropri ma finora non è stato in grado di esercitare quello che ritiene essere un suo diritto. È questo l’ostacolo per la realizzazione delle bonifiche e l’inizio dei lavori per il parco, è questo il nulla osta che autorizza ogni genere di incivile a ingrossare la discarica.

