Via San Paolo è un immondezzaio 

Uno scempio per gli occhi. Ma anche per l’olfatto. E adesso che le temperature cominciano a diventare estive, anche un problema per la salute. Di cui le immagini testimoniano abbastanza, ma non tutto. Nonostante lo sgombero del campo nomadi abusivo, il progetto delle bonifiche e la realizzazione di un parco urbano (ora ai pit stop), Via San Paolo è perennemente una discarica a cielo aperto: uno spettacolo indecoroso che va avanti da tempo e che stride ancora di più se si pensa che a cinquanta metri dai cumuli di immondizia che per un motivo o per un altro non si riesce a eliminare c’è l’Ecocentro, voluto fortemente dall’amministrazione comunale. «Le aree sono demanio regionale, abbiamo già intimato alla Regione di intervenire per rimuovere i rifiuti accumulati», spiega l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino. «Alla scadenza dei termini previsti, qualora la Regione non intervenisse, interverrà il Comune in via sostitutiva. I termini scadono a breve», aggiunge. «Dopo l’ultimo rogo appiccato ai rifiuti accumulati in via San Paolo due anni fa, l’amministrazione aveva promesso che avrebbe allestito un sistema di vigilanza. Se oggi quel servizio fosse in funzione non avremmo quelle discariche», tuona Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Consiglio.

Le resposabilità

Il degrado che si incontra lungo la strada è figlio di chiunque consideri via San Paolo un luogo dove abbandonare rifiuti con la certezza dell'impunità (casa pulita, un po’ meno la coscienza). Basta farci un salto e dare un’occhiata per rendersene conto: bombole del gas e contenitori di olio per motore (verosimilmente esausto) “sdraiati” accanto a mastelli per la raccolta del vetro e dei rifiuti organici. Appoggiato in verticale, come un monumento sghembo e orribile alla maleducazione e all'inciviltà, c’è pure un materasso a due piazze. E poi, residui di cibo e di vestiti, centinaia di bottiglie di plastica, resti di cantieri abbandonati, di legno ammuffito depositati accanto a una vecchia lavatrice (forse) nella speranza che gli operatori raccolgano quello che non sarebbe loro compito portar via. Basterebbe una telefonata, al numero 800533122: servizio funzionante, con ora e data del ritiro. Poi, ancora, i resti di amori consumati in fretta davanti ai cancelli delle aree messe sotto sequestro (preservativi di ogni forma e colore), carrozzine arrugginite, carriole in disuso, sacchetti di spazzatura gettati ovunque.

Il “bosco”

E dire che in tutta l’area di via San Paolo la città metropolitana ha un progetto di forestazione (già avviato) per piantare settemila tra alberi di alto fusto e arbusti della macchia mediterranea e cancellare il degrado in un terreno di quasi cinque ettari ricoperto da erbacce e spazzatura. La rinascita, per l’area rinchiusa tra via San Paolo e la laguna di Santa Gilla, delimitata dai bracci della statale 195 rac e sormontata dalla cinconvallazione della Sulcitana che da Cagliari porta verso Capoterra, è un progetto di forestazione urbana voluto dalla Città Metropolitana e realizzato con un contributo di 500mila euro del ministero della Transizione Ecologica. Il paradiso verde sarà un bosco fitto di olivastri, ginepri, lentischi, ginestre, mirto, rosmarino, tamerici e pini d’Aleppo. Ci vorrà tempo perché i cagliaritani possano frequentarlo. Amarlo e soprattutto goderselo. Due anni perché la crescita delle essenze possa permettere l’accesso nei camminamenti, ben più perché davvero la foresta urbana possa dirsi pronta. Ma prima di tutto c’è da eliminare la discarica.

