Via San Martino, blitz della banda del buco  

Il bottino è di poche centinaia di euro presi dalla cassa, oltre ad altri oggetti trovati all’interno del negozio di via San Martino - una delle principali vie del commercio di Selargius - dove uno o più ladri hanno fatto irruzione fra sabato e domenica.

Un furto nel cuore della notte, denunciato ieri dal titolare Giancarlo Ambu ai carabinieri della stazione locale che stanno indagando sul caso. L’attività commerciale - una rivendita di bombole, pellet e pompe di calore - risulta l’unica presa di mira. La banda - racconta il commerciante - sarebbe entrata attraverso un passaggio secondario che separa l’attività commerciale da quella che da anni è la sede della scuola civica di musica. «C’erano dei blocchi di cemento che hanno usato come scala d’emergenza per intrufolarsi dentro il negozio», dice Ambu.

Dopo aver distrutto le sbarre della finestra, i ladri hanno ricavato un piccolo buco per poter entrare dentro l’attività commerciale, e mirato subito alla cassa. «Qualche centinaio di euro se lo sono presi, nella cassa lasciamo spesso il cambio che serve per il resto ai clienti, e qui non hanno lasciato neanche un centesimo». Oltre ai soldi, mancano anche un telefonino e «un orologio che avevo riposto in un cassetto», racconta il titolare. «Ma qui ci sono trent’anni di vita e di attività, sicuramente hanno portato via anche qualcos’altro. Senza contare i danni strutturali», aggiunge, «che superano il bottino portato via dai ladri».

