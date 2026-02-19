Via San Lussorio: il cantiere slitta di un mese 

Tre giorni di disagi per i pendolari, selargini e non, diretti a Quartu, e di fatto cantiere che slitta di un mese. La manutenzione del ciottolato in via San Lussorio e via Gallus - nel centro di Selargius - viene bloccata prima ancora di iniziare a causa delle difficoltà della ditta incaricata nel reperire i materiali necessari.

Da ieri i bus del Ctm hanno ripreso le corse con i percorsi ordinari, e c’è un nuovo inizio lavori annunciato per il 16 marzo. «Siamo di fronte a un evidente caso di carenza di programmazione», lamenta il consigliere di minoranza Franco Camba. «La pianificazione di un cantiere che comporta la chiusura totale di due strade importanti per quattro mesi non può essere affrontata con tale leggerezza. Questo pressappochismo nella calendarizzazione dei tempi mina la credibilità dell’amministrazione e genera disorientamento tra cittadini e operatori economici».

Il sindaco Gigi Concu chiarisce i motivi. «Nessun pressappochismo ma un imprevisto: l’arrivo del materiale è in ritardo di un mese per via del maltempo», spiega. «Nello specifico si tratta del granito necessario per la nuova cordonata centrale e le cunette delle due strade dove è prevista la manutenzione, semplicemente la fornitura immediata non è possibile. In un primo momento si era detto che sarebbe arrivato nei primi giorni della settimana, poi tutto è slittato. In mancanza di una data certa abbiamo preferito liberare le due strade sino a quando il cantiere potrà effetivamente partire». (f. l.)

