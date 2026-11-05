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Selargius.
06 novembre 2026 alle 00:24

Via San Luigi da rifare, lavori per 700mila euro 

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Tutto pronto per il via alla riqualificazione di via San Luigi, nel centro di Selargius. Un restyling completo che riguarda strada e percorsi pedonali, in condizioni disastrose come denunciano da anni i residenti. Verranno demoliti e ricostruiti i marciapiedi – senza intaccare i parcheggi presenti lungo la strada, precisano dal Comune – eliminate le barriere architettoniche, adeguata la rete di smaltimento delle acque meteoriche, e infine si procederà con la riqualificazione della strada.

A breve in via San Luigi arriveranno mezzi e operai per i lavori attesi. L’appalto da 700mila euro, fra risorse regionali e comunali, è stato affidato e l’impresa sta completando i dettagli burocratici prima di avviare i cantieri. Nel frattempo prosegue l’appalto da 400mila euro per i nuovi marciapiedi partito da via Vittorio Veneto – dove i lavori sono in corso – e che proseguirà nella vicina via Mazzini, e in via Machiavelli a Su Planu.

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