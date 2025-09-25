VaiOnline
Selargius.
26 settembre 2025 alle 00:32

Via San Luigi, basta pericoli: sì ai lavori 

Approvato il progetto esecutivo, 750mila euro per gli interventi sulla sicurezza 

Sì al restyling di strada e marciapiedi. Dopo anni di disagi, petizioni indirizzate al Comune intervallate da rovinose cadute di qualche residente, c’è la svolta per via San Luigi, la strada di Selargius che attende una manutenzione completa: per ora c’è il via libera della Giunta al progetto esecutivo che prevede interventi per 750mila euro, risorse che almeno in parte il Comune conta di avere dalla Regione.

L’intervento

L’ultima petizione era stata presentata dagli abitanti all’inizio di quest’anno in Comune con un centinaio di firme in allegato, la seconda dopo quella indirizzata nel 2009 all’allora Giunta di piazza Cellarium guidata dal sindaco Gianfranco Cappai. «In quindici anni sono stati fatti solo rattoppi alla meno peggio in alcuni tratti, il resto dei marciapiedi è stato lasciato nel totale degrado, siamo stufi», veniva denunciato nel documento firmato da Ulisse Monni, Tonino Melis, Maurizio Meloni e Ignazio Cadeddu a nome degli abitanti della via che collega l’ingresso della città con il centro. Cemento sgretolato, in alcuni casi con cedimenti che hanno creato delle buche. Nella petizione si faceva riferimento anche alla segnaletica orizzontale, comprese le strisce pedonali e gli stalli per la sosta, ormai carente, e all’incrocio con via Confalonieri teatro di diversi incidenti dove si chiedeva di «installare un dissuasore per la velocità oppure di istituire il doppio stop». Ma la richiesta principale restava e resta «il rifacimento ex novo dei marciapiedi, e del manto stradale in diversi punti dove l’asfalto presenta cedimenti».

La Giunta

Richieste accolte dalla Giunta comunale. «Come promesso ai residenti, e a seguito di diversi sopralluoghi che hanno accertato la pericolosità della strada e dei marciapiedi, abbiamo studiato una manutenzione straordinaria e definito gli interventi necessari da realizzare», spiegano il sindaco Gigi Concu con l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas dopo il sì dell’esecutivo comunale al progetto. «Verranno demoliti e ricostruiti i marciapiedi, eliminate le barriere architettoniche, adeguata la rete di smaltimento delle acque meteoriche, e infine si procederà con la riqualificazione della strada». Compresa nel progetto anche la sistemazione delle vie limitrofe che necessitano di una manutenzione: «Si interverrà in quelle che si trovano in precarie condizioni, al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo sia per i veicoli ma anche per i motocicli e per i pedoni che giornalmente percorrono tali strade».Una svolta attesa dai residenti: «Finalmente il sindaco Concu e la sua Giunta hanno deciso di dare priorità ai lavori di via San Luigi, una strada che merita decoro e sicurezza», il commento di Monni a nome di tutti gli abitanti

