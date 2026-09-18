Via San Luigi, aggiudicati i lavori di restyling 

Appalto aggiudicato e lavori quasi al via. Il restyling di via San Luigi, e strade limitrofe del centro di Selargius, è stato affidato nei giorni scorsi dal Comune a una società con sede legale in provincia di Agrigento, prima nella graduatoria delle imprese selezionate nella procedura di gara. Un cantiere di riqualificazione di oltre mezzo milione fra risorse regionali e comunali, atteso dai residenti della zona che negli anni hanno sollecitato il Comune con raccolte firme e petizioni per chiedere la messa in sicurezza.

«Parliamo di interventi necessari, che giustamente gli abitanti di via San Luigi chiedevano da tempo», aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Verranno demoliti e ricostruiti i marciapiedi - senza intaccare i parcheggi presenti lungo la strada, eliminate le barriere architettoniche, adeguata la rete di smaltimento delle acque meteoriche, e infine si procederà con la riqualificazione della strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA