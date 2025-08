Via San Gottardo, inaugurato il nuovo parco  

Attrezzi per il fitness e l’allenamento, area giochi per bambini, un ampio spazio riservato ai cani e ai loro padroni. E ancora, tavoli da picnic, fontanelle e una pavimentazione interamente drenante, per evitare il rischio di allagamenti. Apre i battenti il nuovo Parco della Salle in via San Gottardo, accanto alla chiesa di San Giovanni Battista. L'amministrazione lo ha inaugurato lunedì dopo il completamento del secondo lotto di lavori con cui sono stati realizzati proprio i giochi, l’area cani, il prato erboso e l’impianto di illuminazione. Quello che fino all’anno scorso era uno sterrato utilizzato impropriamente per parcheggiarci le auto, diventa così il classico giardino di quartiere, pensato per essere vissuto tutto l’anno da residenti di ogni età. Il progetto ha previsto il mantenimento degli alberi d’ulivo esistenti e la piantumazione di nuovi, insieme a macchia mediterranea e fioriture perenni. «Spero che la cittadinanza si goda questo parco», ha detto il sindaco Tomaso Locci davanti a una cinquantina di presenti.

