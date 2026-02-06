VaiOnline
Monserrato.
07 febbraio 2026 alle 00:28

Via San Gottardo di nuovo al buio: «Criticità grave» 

Ancora una volta la zona di via San Gottardo resta al buio la sera. Lampioni spenti da giorni, con disagi per i residenti e pericoli alle strisce pedonali. Caso segnalato dai consiglieri Zucca, Picciau e Cao: «Come sempre, in concomitanza con eventi climatici estremi l’impianto di illuminazione pubblica mostra segni di cedimento», denunciano. «Situazione grave e mai realmente affrontata dalla Giunta Locci. Dal 2016 segnaliamo che la rete è obsoleta e va rifatta, ma sono stati persi finanziamenti che in parte avrebbero aiutato».

Segnalati guasti negli ultimi giorni anche da via San Fulgenzio e via Cabras. «Chi dovrà risolvere interverrà in modo invasivo. Difficilmente i lavori sull’illuminazione saranno coordinati con quelli stradali, col rischio di peggiorare ulteriormente le strade», chiudono. Sui timori ribatte l’assessore ai Lavori Pubblici Nonnoi: «Da regolamento, se un ente intende aprire una strada rifatta da meno di due anni deve ripristinare tutta la sezione, così l’asfalto nuovo non viene compromesso».

