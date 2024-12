Via San Giovanni impraticabile dopo ogni pioggia 

Basta un po’ di pioggia e via San Giovanni si trasforma in un pantano insormontabile.È successo anche nei giorni scorsi quando gli acquazzoni di giovedì hanno mandato sott’acqua la lottizzazione nella zona di Sant’Andrea, creando disagi ai residenti.

La strada infatti è disseminata di buche profonde che con le piogge diventano pozzanghere pericolosissime tanto che qualcuno ha riportato danni alle auto ed è già pronto a inoltrare la richiesta di risarcimento in Comune.

Anche la zona di Sant’Andrea rientra nei famosi piani di risanamento ideati nel 1985 ma che in molti casi sono ancora fermi al palo: a distanza di anni i programmi di riqualificazione dei rioni sorti abusivamente e successivamente sanati sono ancora in alto mare.Qualcuno è già avviato altri invece sono ancora in attesa di soluzioni. Anche le linee guida pubblicate nel 2006 che prevedevano regole certe come l’obbligo per i privati di riunirsi in consorzi, (anche per quanto riguardava le aree libere che potevano diventare edificabili) e di realizzare loro le opere di urbanizzazione primaria, sono servite a poco.I piani di risanamento riguardano soprattutto la fascia del litorale, da Margine Rosso a Capitana, con una maggiore concentrazione nella zona di Flumini, ma ci sono anche altre parti della città coinvolte, come quella di Pardinixeddu al di là della 554.

