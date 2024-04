Via San Fulgenzio, rotatoria illuminata a metà e monumento al buio 

All’epoca della sua realizzazione, quasi un anno fa, la rotonda di via San Fulgenzio con al centro il grappolo d’uva in vetro di Murano aveva suscitato un mix tra critiche e apprezzamenti. Quasi unanimi invece le lamentele per come viene tenuta.

In tanti fanno notare che da un po’ di tempo la luce a led lungo il perimetro della rotatoria non funziona bene, è accesa a metà. E la stessa opera in vetro di Murano è priva di illuminazione. «La rotonda è carina, avevo applaudito alla sua inaugurazione», dice Alice Dessì, che abita in una via limitrofa, «ma la notte quel grappolo d’uva spento fa un brutto effetto. Dovrebbero aggiustare la luce a led attorno alla rotatoria e insieme anche illuminare il grappolo. Altrimenti che senso ha?».

Della stessa opinione anche Vincenzo Monti, abitante di via Caracalla: «Ammetto di essere stato tra i detrattori di questa rotonda, ma stavo cambiando idea perché pensavo e speravo che avrebbero messo anche delle luci per illuminarla tutta, quindi anche l’opera al centro. Invece è buia ed è un vero peccato».

