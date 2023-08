Via San Fulgenzio,  maxi perdita idrica 

In via San Fulgenzio, proprio a ridosso della nuova rotatoria con il grappolo d’uva in vetro di Murano, si è verificata una grossa perdita idrica arrivata fino all’incrocio con via dell’Argine. È la seconda volta che avviene nel giro di un mese e mezzo. Stesso punto, stessa intensità, anche stavolta per diversi giorni. Gli abitanti della zona hanno visto uno zampillo e l’acqua fuoriuscire copiosamente. Il Comune ha provveduto a posizionare le transenne davanti al punto di origine della perdita, e gli automobilisti si sono ritrovati a dover percorrere la rotatoria facendo qualche piccola deviazione. Dopo varie segnalazioni, Abbanoa risponde di aver «già programmato l'intervento, previsto per oggi», aggiungendo che «queste perdite sono dovute a sbalzi di pressione che sollecitano le tubature particolarmente sensibili quando c’è caldo. Per questo motivo si verificano soprattutto in estate».

RIPRODUZIONE RISERVATA