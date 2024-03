Via San Domenico come una galleria d’arte: le opere di cinque pittori esposte nei negozi 

È il quartiere Villanova la sede della settima edizione di “arteXarte”, la rassegna culturale promossa dagli assessorati alla Cultura e Spettacolo e alle Attività produttive e Turismo, iniziata ieri con l’inaugurazione in piazza San Giacomo.

Dopo via Alghero, via Dante, via Sulis e viale Regina Margherita, quest’anno è via San Domenico la strada designata per ospitare, fino al 10 maggio, i quadri di artisti emergenti e già affermati. Cinque i negozi della via che hanno aderito al progetto e che al loro interno espongono ciascuno l’opera di uno dei cinque pittori selezionati: Andrea Melis, Laboratorio Puhi, Marcello Carrozzini, Memé e Natalia Loddo. Le attività coinvolte sono una pizzeria, un negozio di vinili, una bottega d’arte, un’azienda per la gestione di affitti brevi e un salone da parrucchiere.

Via San Domenico diventa quindi un piccolo percorso artistico. «Il progetto ha l’obiettivo di dare spazio ai giovani artisti ma anche di aiutare le attività commerciali», riferisce l’assessora alla cultura Maria Dolores Picciau. «L’esposizione cade tra l'altro nel mezzo della Settimana Santa, per cui per i tanti turisti attesi può essere una buona occasione per scoprire queste opere d'arte».

Una volta terminata l’esposizione, visibile anche ai turisti che arriveranno per Sant’Efisio, i quadri saranno trasferiti alla MeM. Qui rimarranno visibili per un altro mese, a meno di stravolgimenti dovuti al cambio della Giunta.Il progetto è interessante perché la strada non è un luogo tradizionale per l’arte», racconta Dalia Disquisiva Laboratorio Puhi. «L'opera che esce da una galleria per approdare in uno spazio pubblico ha possibilità di interazione che altrimenti non si verificherebbero».

