Via Sampante: perdita idrica da tre settimane Abbanoa si chiama fuori: «La ripari il condominio» 

Maxi perdita idrica ai piedi del colle di San Michele. Un tratto di tubatura ha ceduto in almeno tre diversi punti trasformando in un acquitrino i giardinetti incastonati tra le vie Ranieri Sampante e Betto Alliata. Il prato somiglia ormai ad una risaia e le panchine sono a mollo. Stesso discorso per i pali della luce e i giochi per bambini, circondati dal fango e di fatto inaccessibili. Il tutto, per giunta, a breve distanza dalla cabina elettrica.

«Il problema si trascina da diverse settimane», denunciano i residenti. I giardinetti sono pieni di melma e si sono moltiplicate le zanzare. «Abbiamo sollecitato Abbanoa ed è stato fatto un sopralluogo, ma il problema non è stato ancora risolto», riferisce preoccupato un abitante.

«Abbiamo già eseguito tutte le verifiche: la perdita è di pertinenza condominiale e non riguarda la rete pubblica stradale», replica, tramite il proprio ufficio stampa, il gestore del servizio idrico. Il rischio, insomma, è che ora si possa innescare un rimpallo di competenza tra condomini, Comune e Area. Nel frattempo l’acqua continua a fuoriuscire copiosamente, con buona pace per i ripetuti appelli ad evitare gli sprechi.

RIPRODUZIONE RISERVATA