Sestu.
03 settembre 2025 alle 00:31

Via Sa Cantonera chiusa per tre mesi, iniziano disagi e proteste 

Le 14 di ieri. Le auto, una dopo l’altra, arrivano allo sbarramento e fanno inversione. Anche se alla rotatoria che incrocia la ex 131 con l’ingresso della via Sa Cantonera c’è un cartello molto chiaro: “strada interrotta per lavori”. E dovrebbe durare per tre mesi.

I residenti possono ancora accedere: ma al momento solo fino all’incrocio con via Monastir, da un lato, e dall’altro fino al ponte. Libero passaggio anche per i clienti e i dipendenti delle attività che si trovano qui. Ma i disagi comunque ci sono: per esempio per chi abita in via sa Cantonera e rientrava a casa passando da via Giulio Cesare: «Facile a dire che bisogna fare un giro più lungo, sono diversi minuti in più», commenta Barbara Melis. Peggio ancora per i titolari delle attività commerciali in via Segni, poco prima del ponte: «Ora come fanno gli autoarticolati a entrare, o ad andare via? Da via Cagliari è quasi impossibile passare con un camion», si chiede Efisio Piga che ha una rivendita di legnami: «E avrebbero potuto almeno rifare la strada sterrata che costeggia il canal e, qui vicino. Sarebbe utile per molti ma è tutta buche. Ci faremo sentire in Comune».

