Via Rossi Vitelli ancora chiusa dopo il crollo 

È ancora chiusa al traffico via Rossi Vitelli, la strada nel cuore del fuso di Cepola a pochi passi da via Garibaldi e da viale Colombo.

Nei giorni scorsi i vigili del fuoco avevano sistemato le transenne a seguito del crollo di un muro di una vecchia casa in ladiri, solo che nemmeno dopo un intervento degli operai, la strada è stata riaperta.

C’è infatti il serio pericolo di crollo dell’altra parte del muro, anche per via della pioggia incessante di questi giorni che ha inzuppato i mattoni rossi crudi creando seri pericoli per l’incolumità pubblica in diverse zone della città. I disagi restano quindi per i residenti ma anche per gli automobilisti.

Via Rossi Vitelli infatti è crocevia verso il liceo di viale Colombo via Caboto dove ogni giorno transitano studenti e genitori adesso costretti tutti a fare lunghi giri in attesa di una riapertura della via. Proprio la zona di Santa Maria è quella che ha più risentito della pioggia degli ultimi tempi.

Poco più avanti infatti in via Santa Maria è crollato anche parte del muro delle ex distillerie Capra. Anche qui nastri bianchi e rossi e transenne. (g. da.)

