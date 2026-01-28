VaiOnline
Centro storico.
29 gennaio 2026 alle 00:45

Via Rossi Vitelli ancora chiusa dopo il crollo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È ancora chiusa al traffico via Rossi Vitelli, la strada nel cuore del fuso di Cepola a pochi passi da via Garibaldi e da viale Colombo.

Nei giorni scorsi i vigili del fuoco avevano sistemato le transenne a seguito del crollo di un muro di una vecchia casa in ladiri, solo che nemmeno dopo un intervento degli operai, la strada è stata riaperta.

C’è infatti il serio pericolo di crollo dell’altra parte del muro, anche per via della pioggia incessante di questi giorni che ha inzuppato i mattoni rossi crudi creando seri pericoli per l’incolumità pubblica in diverse zone della città. I disagi restano quindi per i residenti ma anche per gli automobilisti.

Via Rossi Vitelli infatti è crocevia verso il liceo di viale Colombo via Caboto dove ogni giorno transitano studenti e genitori adesso costretti tutti a fare lunghi giri in attesa di una riapertura della via. Proprio la zona di Santa Maria è quella che ha più risentito della pioggia degli ultimi tempi.

Poco più avanti infatti in via Santa Maria è crollato anche parte del muro delle ex distillerie Capra. Anche qui nastri bianchi e rossi e transenne. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Minori e social: vietateli anzi no

l Marci, Tabasso
Generazione zeta

«Vi stupirà, eppure alle Medie  sul cellulare non sgarra nessuno»

I preadolescenti digitali visti dal collaboratore scolastico 
Celestino Tabasso
EDITORIA

Trent’anni con Il Foglio: «Informare e combattere ogni forma di estremismo»

Il direttore Claudio Cerasa ripercorre la storia e i successi dell’elefantino 
Massimiliano Rais
il caso

Referendum, il Tar conferma le date

Bocciato il ricorso dei comitati che volevano un rinvio: si voterà il 22 e il 23 marzo 
Caltanissetta

Meloni a Niscemi: «Subito gli indennizzi»

La premier nel paese devastato dalla frana: non dovrà aspettare decenni 