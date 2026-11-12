Gli operai stanno finendo l’ultimo tratto, ma gran parte del marciapiede di via Rosselli a Quartucciu, quello che costeggia il parco Sergio Atzeni, è praticamente finito. Si può quindi già vedere il nuovo look, che corrisponde a quanto il Comune aveva annunciato tempo fa. È esattamente uguale a quello di via della Pace, nei pressi del cimitero. Quindi, con una pavimentazione drenante, in materiale levocel, e percorsi tattili centrali per i non vedenti. Accessibile a tutti, dunque. Lungo il marciapiede nuovo gli addetti ai lavori stanno mettendo anche le panchine, di colore verde.

Stesso intervento è in corso in via Don Minzoni, dove però è stato completato solamente un piccolo tratto, mentre il resto della pavimentazione verrà posata prossimamente (ci sono comunque già le aiuole e i bordi del marciapiede). Anche qui, come in via Rosselli, è compreso l’inserimento di elementi di arredo urbano, tra questi, le panchine verdi, ma anche nuove aree alberate e spazi verdi, nuovi impianti di illuminazione e piste ciclabili. In ultimo, verrà realizzata una rotatoria in via Pertini.

I lavori fanno parte dell’Asse della Cultura, l’importante e ampio progetto di riqualificazione urbana e sociale promosso dal Comune di Quartucciu. In estate avevano subito forti rallentamenti dovuti al ritardo nell’arrivo dei materiali dalla Penisola e all’ordinanza regionale che imponeva alle ditte lo stop dei lavori all’aperto dopo mezzogiorno, per proteggere i lavoratori dal grande caldo che ha fatto. Arrivati i materiali e decaduta l’ordinanza, i lavori sono ripartiti a pieno regime.

L’intervento complessivo gode di un finanziamento di 4 milioni di euro (fondi Pnrr), inserito all’interno del Piano urbano integrato della Città metropolitana di Cagliari. L’obiettivo, secondo l’ormai ex amministrazione comunale, è migliorare la qualità di vita dei cittadini. Non solo, l’ex assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, aveva detto a L’Unione Sarda che «sul lungo periodo, il progetto mira a creare una continuità ideale e strategica con i Comuni limitrofi di Quartu e Selargius». Abitanti e commercianti sperano che la crisi politica, con la caduta di Giunta e Consiglio e l’arrivo del commissario, non comporti altri ritardi.