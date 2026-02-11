Via Rosselli, la rivolta dei commercianti 

Rivolta dei commercianti di via Rosselli per i lavori in corso, inseriti nel progetto per la realizzazione del cosiddetto Asse della cultura. Nel mirino la viabilità modificata, l’eliminazione dei parcheggi e la mancanza di comunicazione sulle chiusure e i tempi del cantiere, oltre a un calo netto degli incassi. «Se continua così chiuderemo in molti», denunciano.

Le proteste

Criticità elencate in una Pec al Comune, firmata da tutti gli operatori e inviata da Elena Etzi, titolare di una bottega di ortofrutta: «I parcheggi sono fondamentali per le attività commerciali – spiega . Ci hanno chiesto delle opzioni, ma non sono state ascoltate. Non c’è dialogo con il Comune, non ci è stato chiesto nulla. Se si continua così ci porteranno a chiudere. Senza guadagno non possiamo pagare le tasse». Sulla stessa linea l’ottico Antonio Pilleri: «I lavori sono lenti e penalizzanti per le attività. Era necessario continuare per lotti e chiudere il primo cantiere. Non sappiamo nulla del progetto e non c’è stata chiarezza. Dovrebbero capire i problemi da risolvere immediatamente e quali invece dovrebbero aspettare. Riceviamo lamentele dai clienti si lamentano perché non sanno dove sostare». Preoccupazione anche dalla farmacia Nuti: «Non possiamo vivere alla giornata, dobbiamo essere aggiornati per organizzare l’organico e garantire un servizio adeguato. Non sappiamo cosa stanno facendo e quanto andranno avanti i lavori. Ci stanno danneggiando economicamente in maniera passiva, chiediamo quindi di essere avvisati preventivamente per permetterci di organizzarci, o sarà impossibile lavorare». Piero Cireddu, gioielliere, e Fabrizio Manca, pasticciere, aggiungono: «Disinteresse totale dell’amministrazione per le attività commerciali del paese. Mancanza di sensibilità. È necessaria una revisione della viabilità o un ripristino temporaneo dei parcheggi».

La replica

Il sindaco Pietro Pisu, ribadisce esclude però modifiche alla viabilità: «Sono lavori su un’arteria di primaria importanza che per decenni è stata trascurata – dice –. Il parcheggio è impedito alle automobili, ma ai mezzi che forniscono la merce alle attività produttive è garantita la possibilità di effettuare carico e scarico. Quando i lavori saranno terminati, avremo strade e passaggi pedonali più sicuri, marciapiedi a norma e senza barriere architettoniche. Ci preoccupa invece la situazione del maltempo che sta durando oltre misura e blocca i lavori. L’impresa ha confermato che l’intera opera sarà conclusa a giugno, e si è resa disponibile per collaborare con residenti e commercianti».



RIPRODUZIONE RISERVATA