Via Rosselli, il semaforo pedonale resta spento 

Il semaforo pedonale di via Rosselli a Quartucciu, all’angolo con via Nazionale e via delle Serre, è ancora spento. Una situazione che va avanti da diversi mesi e continua a causare disagi ai tanti pedoni che ne usufruivano per attraversare in sicurezza.

Come ha fatto sapere l'assessore alla Viabilità Cristian Mereu, quando il semaforo ha smesso di funzionare sono state fatte le verifiche ed è emerso che il cavo di alimentazione è stato tranciato da una società che ha realizzato dei lavori in quel tratto. Gli uffici competenti attualmente sono al lavoro per portare avanti le procedure necessarie a ripristinare il semaforo nel più breve tempo possibile. Ma nel frattempo, l'incrocio è diventato pericolosissimo per i pedoni, i quali ovviamente non si fidano ad attraversarlo, neanche quando le auto hanno il rosso dalla loro parte.

«Siamo obbligati a fare dei giri più lunghi per attraversare dove ci sono i semafori funzionanti», commenta Pamela Dentoni, che abita nella parallela via Don Minzoni. «Purtroppo, c'è gente che si avventura ad attraversare ugualmente, fidandosi del semaforo rosso per le auto. Ma è un rischio enorme». In tanti continuano a segnalare i disagi e i pericoli per i pedoni e chiedono che venga rimesso in funzione il prima possibile.

