Via Roma, Zedda taglia il bosco 

Aprano l’agenda, i cagliaritani che non ne possono più della chiusura di via Roma per via del cantiere (i commercianti in prima fila) e delle ripercussioni sul traffico. Possono tranquillamente depennare il cosiddetto “bosco verticale” tanto caro all’amministrazione precedente guidata da Paolo Truzzu, che non si farà. E su quell’agenda possono scrivere, nella pagina del 30 settembre, che il primo tratto, quello su cui si lavora ora, sarà ultimato. Poi si farà il secondo lotto, da metà via Roma fino alla Rinascente, dove già si sa che i lavori saranno più complessi anche per la possibilità di ritrovamenti archeologici, ma Massimo Zedda ci mette la faccia: «Taglio del nastro entro la primavera del 2025, e subito oltre quel secondo lotto da realizzare il cantiere di piazza Matteotti è già ora quasi concluso».

Il giardino ridimensionato

È dunque scolpito l’epitaffio da tempo già pronunciato nei confronti del cosiddetto “bosco verticale” nello spazio davanti al Consiglio regionale. Insomma, la via Roma immaginata da Stefano Boeri vivrà sono nella mente dell’architetto: quella vera sarà tutt’altro. Poco male per quanto riguarda il “bosco verticale”, che tale non è mai stato perché, più orizzontale di quello immaginato, non c’è nemmeno la spiaggia del Poetto. Sul punto, il sindaco Zedda è molto chiaro: «Non è mai stato concordato che le istituzioni e con l’Autorità portuale, che è proprietaria di una parte dell’area». Oltretutto, avvisa, c’è la questione del basolato: «Là dove c’era, lo si deve rimettere perché le altezze dei palazzi di via Roma erano calcolate tenendo conto dei lastroni. Infatti, la Soprintendenza non ha mai avuto dubbi sul fatto che, dopo i lavori, sarebbero dovuti tornare dov’erano e così sarà».

La nuova versione

Restano le palme, non si arriverà fino all’area portuale ( impedirebbe il transito dei mezzi sul lato porto) e ci saranno i lecci. «Nella prima versione si parlava di querce», sbuffa il sindaco, «che in quell’area dall’acqua salmastra avrebbero avuto un destino incerto». E poi, per via delle imbarcazioni che stivano migliaia di litri di carburante, «i mezzi di soccorso devono poter transitare di fronte al porto, e il giardino esteso lo impedirebbe».

Il punto

Tutto questo, il sindaco l’ha detto in un’affollata conferenza stampa in Municipio, durante la quale ha chiarito che il “bosco” davanti al Consiglio regionale non sorgerà: «Non è mai esistito in alcun progetto ufficiale, se n’è soltanto parlato», chiosa Zedda.

Cambiano i turni

Il cantiere rallentato per mille ragioni rischia di prolungarsi per un motivo sacrosanto: le nuove norme a tutela dei lavoratori d’estate, che impongono la sospensione dell’attività nelle ore in cui il solleone picchia duro. «Però», dice il sindaco affiancato dall’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità urbana, Yuri Marcialis, «con le imprese tutte sarde si sta studiando l’inizio del turno di lavoro degli operai alle sei del mattino. La notte no, non c’è sufficiente visibilità per lavorare in sicurezza».

La questione del traffico

E mentre un cantiere sta per chiudere e il secondo si appresta ad aprire, il Comune si ritrova in mano il cerino acceso della viabilità, menomata dal tracciato per la metropolitana. Zedda chiarisce che è equiparata a un treno, non a un tram, quindi non può mischiarsi ad altri mezzi. Infatti, tra le ipotesi, c’è anche un semaforo da installare sul lato di piazza Deffenu che blocchi autobus e pullman nel minuto e mezzo in cui la metro transita in via Roma (lo fa ogni dieci minuti), «e quando è passata arriva il verde per i bus, per otto minuti e mezzo». La soluzione per la viabilità, però, passa anche attraverso il dialogo con l’Arst, proprietaria di Metroc agliari: «Sarebbe sufficiente che la dessero al Ctm e tanti problemi sarebbero risolti», si lascia sfuggire Massimo Zedda. Ma questa è un’altra storia.

