Via Roma, tutti i dubbi sulla metro 

Alla fine, faranno i cagliaritani a decidere con il proprio insindacabile giudizio se l’opera sarà davvero rivoluzionaria per la mobilità, come dicono alcuni, o se invece sarà solo un progetto “datato” e inutile, come dicono gli altri. Nell’attesa che i lavori per la realizzazione della linea Repubblica-Matteotti della metropolitana di superficie si concludano, tra ritardi, dubbi e polemiche, si rinfiamma il dibattito tra sostenitori e critici.

Perché no

Ad accenderlo Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, che citando uno studio trasportistico mette a confronto il volume dei passeggeri trasportati dai bus ogni ora all’interno della corsia centrale di via Roma e quello generato della metro: oltre 4.500 sui bus contro i poco più di 1000 della metro. «La metro Cagliari, un tram moderno, è un progetto di oltre 30 anni fa. A distanza di tanto tempo, i nodi», la coesistenza tra bus e metro, la costruzione di un centro intermodale, l’impatto sul traffico, «non sono stati sciolti e la polvere messa sotto il tappeto 30 anni fa sta riaffiorando adesso con maggior evidenza, anche perché nel frattempo la via Roma si è ristretta e la coesistenza di tanti attori della mobilità diventa sempre più difficile», spiega.

«Un’opera folle»

Al partito del no si iscrive anche Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa2024: «Il progetto originario della metro tra Repubblica e San Gottardo aveva un senso, anche in considerazione del fatto che si lavorava su un tracciato ferroviario preesistente. Così come aveva un senso arrivare fino al Policlinico. I problemi sono nati nel 2011, quando si è deciso di rinunciare al tunnel in via Roma quando tutti gli studi di ingegneria dicevano che l’unica cosa per garantire maggiore mobilità era il tunnel. Poi nel 2021 sono cominciati i lavori sulla linea Repubblica-Matteotti ma si sarebbe dovuto sviluppare il trasporto con gli autobus». Perché? «Intanto per i costi, se considera anche la linea fino al Poetto parliamo di 100 milioni di euro; poi per i tempi, oggi siamo a quasi 1500 giorni di lavori e della fine non si vede l’ombra. Infine le dimensioni dei mezzi così ingombranti e la soppressione dei parcheggi. In via Roma, dopo aver buttato giù la cancellata nel porto, ora si andrà a realizzare una nuova barriera. Questa è la più folle opera pubblica mai ideata in Sardegna».

L’urbanista

Il quesito di fondo è semplice e laico: ne valeva la pena dal punto di vista finanziario e funzionale? Ginevra Balletto insegna Tecnica e pianificazione urbanistica all’università di Cagliari. «I presupposti che erano alla base del progetto della metropolitana di superficie», 30 anni fa, «sono mutati. Sono cambiati i nostri comportamenti, si è sviluppata la dematerializzazione della pubblica amministrazione che ha modificato la nostra mobilità». Detto questo, «la metro avrà il pregio di collegare il Policlinico», dove ogni giorno gravitano 10mila persone, «con un nodo di rete lunga che è la stazione ferroviaria», il vero centro verso l’aeroporto e i collegamenti con il resto della Sardegna. «Chi utilizzerà la metro avrà davvero la percezione di Cagliari città 15 minuti. Ma, a differenza del trasporto su gomma, è un’infrastruttura rigida che genera rendita fondiaria», cioè valore commerciale, «solo in prossimità delle fermate», perché lungo il tracciato sono solo quelle che vengono frequentate dalle persone. La conseguenza», spiega ancora l’esperta, «è che se aumenta il valore dei luoghi si crea il fenomeno della gentifricazione », cioè quel processo di trasformazione urbana in cui un'area viene riqualificata e attrae residenti più benestanti, portando a un aumento dei prezzi degli immobili. L’ultima parola spetterà ai cagliaritani.

RIPRODUZIONE RISERVATA