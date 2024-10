Via Roma, tra i basoli spunta il cemento Farris: tutto corretto? 

Il dubbio è venuto passeggiando sotto i portici, accanto al cantiere che da un anno e mezzo tiene in “prigione” via Roma in vista della riqualificazione del waterfront che avvicinerà la città al mare. L’impresa ha praticamente terminato il lavoro di riposizionamento dei basoli ed è sul loro corretto riposizionamento che sono venuti i dubbi. Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024 ha deciso di vederci chiaro e ha presentato una interrogazione in Consiglio in merito. «Nell’assentire i lavori di rifacimento della via Roma, la Sovrintendenza ha imposto dettagliate prescrizioni», scrive il consigliere. «Fra le altre, venendo in considerazione uno dei principali beni identitari della città, ha stabilito che i basoli rimossi dovevano essere numerati per poter essere ricollocati nello stesso punto da cui erano stati estratti. In realtà, da un sopralluogo effettuato emerge che si sta procedendo alla rinfusa, tanto che fra un basolo e l’altro gli ampi spazi rimanenti vengono riempiti con il cemento modificando l’impianto originario». Per questo motivo, «si interroga il sindaco per sapere se l’amministrazione sta controllando l’esecuzione dei lavori e quali determinazioni intende assumere».

Massimo Zedda risponderà forse già martedì prossimo quando si riunirà il Consiglio. Nel frattempo la Soprintendenza fa sapere che i basoli «nella posa originaria erano cementati e le fughe sigillate con il bitume per ridurre il rumore conseguente al movimento dei basoli che battevano uno contro l’altro per il passaggio delle auto anche a velocità sostenute. Ora il bitume non si utilizzerà più visto che le velocità sono molto limitate nella configurazione futura». ( ma. mad. )

