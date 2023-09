Via Roma, tempi lunghi per la riapertura 

I cantieri più importanti sono sbocciati in primavera ma saranno l’autunno e l’inverno le stagioni della fine di diversi cantieri in città. Un mesetto, forse anche meno, per vedere il primo tratto di viale Trieste riaperto e completamente riqualificato, addirittura meno (anche se non moltissimo) per viale Buoncammino dove l’impresa sta completando la pavimentazione. Ma i lavori in corso a Cagliari sono praticamente ovunque. Via Roma, Viale Trieste, via Dante, viale Cimitero e piazza Repubblica (la metropolitana), viale Diaz (una carreggiata “chiusa” da un anno), viale Buoncammino: a questi si aggiungeranno presto i nuovi cantieri in piazza Matteotti (che fa parte del cantiere di via Roma) e quelli in piazza d’Armi dove è in programma la realizzazione di una rotatoria che eliminerà tutti i semafori, senza dimenticare quelli (più rapidi) previsti dal programma asfalti. Certo, con la riapertura delle scuole, la mattina e in generale nelle ore di punta, la viabilità è (spesso) di nuovo un problema: ingorghi, code e traffico sono lo scotto da pagare per «una città che al termine dei lavori sarà più moderna», dice sempre il sindaco Paolo Truzzu.

Cambiamenti

Insomma: a tutti, girando per la città, capita di vedere grate, ruspe, uomini con un caschetto giallo. Questo perché Cagliari cambia. «I primi cantieri che chiuderemo saranno quelli di viale Buoncammino e il primo tratto di viale Trieste», conferma il sindaco Truzzu. «Nel primo caso si sta completando la pavimentazione, dopodiché potremo restituire alla città uno dei posti più panoramici. In viale Trieste, invece, il servizio mobilità ha appena modificato la viabilità attorno a via Caprera per consentire di effettuare in quel tratto dei lavori, dopodiché riapriremo la parte riqualificata e cominceremo a lavorare sulla seconda parte», da via Caprera all’incrocio con via Roma .

Via Roma

Non c’è dubbio che il cantiere più importante aperto dall’amministrazione (insieme a quello della metro, di competenza di Arst) sia quello di via Roma. In origine era previsto che i lavori nel lato portici terminassero “dopo l’estate”, in modo da permettere la riapertura della strada; poi lo stop di oltre due mesi a causa dei ritrovamenti archeologici e le difficoltà di reperimento di alcuni materiali hanno cambiato i programmi. Difficile dire quando finiranno, «non mi sbilancio», dice Truzzu, «posso assicurare che facciamo di tutto per accelerare la fine dei lavori. L’obiettivo è terminare il più presto possibile», aggiunge, ma è difficile che questo avvenga non prima dell’inizio del 2024.

Gli altri

Anche il cantiere di via Dante, dove quasi tutto il lato sinistro è stato riqualificato, ha subito dei ritardi legati alla soluzione originaria scelta per le aiuole. «Adesso sono ripresi in maniera spedita», spiega il sindaco. Qui l’obiettivo è chiaro: «Dare più spazio ai pedoni, con marciapiedi più larghi e ingressi alle strade con attraversamenti pedonali rialzati. Quindi più verde lungo tutto il viale», aggiunge. Insomma, c’è da aspettare prima di vedere Cagliari cambiata: intanto qualcosa inizia a farsi vedere. Un mese al massimo per osservare le novità di viale Buoncammino e viale Trieste.

